Coparmex: no hay proyecto claro para calles de la Zona Industrial en SLP

En San Luis Potosí no existe un proyecto claro para la regeneración y reconstrucción de calles en la Zona Industrial, advirtió el presidente local de la Coparmex, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, quien señaló que la falta de planeación responde, en parte, a que se requieren grandes recursos para rehabilitar todas las vialidades.

El dirigente recordó que la Zona Industrial aporta una parte importante del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISR), además de que los comercios y servicios de toda la ciudad también forman parte de la cadena de suministros que sostiene a la industria.

"Un recurso que se lleve a otra área, como ocurre con la Zona Industrial, a fin de cuentas traerá beneficios para todos", expresó.

Llamado a un proyecto conjunto

Ortuño Díaz Infante señaló que lo primero que se debe hacer es diseñar un proyecto integral y no ideas sueltas, en el que se logre la participación de diputados federales y locales, la anuencia del Gobierno Federal, así como la colaboración de las alcaldías de San Luis Potosí y Villa de Pozos, con el Gobierno Estatal dirigiendo el plan.

El objetivo, dijo, debe ser la creación de vialidades de primera categoría en la Zona Industrial, dejando atrás los problemas de infraestructura que hoy enfrenta el sector.

Urgencia de atender ejes y laterales

El líder empresarial subrayó que se requiere un proyecto de fondo, urgente y prioritario para San Luis Potosí, con ideas ordenadas, recursos asignados y acuerdos entre los tres niveles de gobierno.

Planteó que el plan debe iniciar con la reconstrucción de los ejes de la Zona Industrial y avanzar hacia la rehabilitación técnica de las vialidades laterales a la carretera 57, consideradas claves para la movilidad y competitividad del estado.

