Coparmex ve difícil cierre de año; la Canaco observa panorama favorable

El líder de la Coparmex en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, advirtió que el aumento en los precios de la canasta básica y los combustibles está generando afectaciones para las empresas del sector formal, con repercusiones en los costos operativos y en la estabilidad de empleos.

Ortuño Díaz explicó que, aunque la Coparmex no recibe reportes oficiales de ajustes de nómina o despidos, los comentarios de sus socios en distintas regiones del país reflejan un incremento en los gastos de operación, afectando actividades que van desde la agricultura, ganadería y pesca hasta la minería y el comercio.

Entre los factores que han encarecido la canasta básica, mencionó los altos costos de combustibles, tarifas arancelarias, energía eléctrica, seguros y transporte, así como fenómenos climáticos como lluvias excesivas o sequías que impactan la producción.

El líder empresarial señaló que estas condiciones podrían continuar afectando al sector formal en 2026, anticipando un cierre de año complicado y un inicio de ejercicio que requerirá estrategias de adaptación por parte de las empresas. Asimismo, recordó los recientes paros en el sector agrícola, que paralizaron parte de la producción nacional, como un ejemplo de la vulnerabilidad del sector frente a estos incrementos.

Ortuño Díaz destacó que los empresarios ya buscan mecanismos para afrontar estos desafíos, aunque advirtió que los costos adicionales y la incertidumbre seguirán siendo un reto para mantener la competitividad y la estabilidad laboral en el estado.

CANACO VE PANORAMA FAVORABLE

No obstante, el sector comercio en San Luis Potosí observa un panorama favorable, con crecimiento sostenido y generación de empleos por encima de la media nacional, aseguró Fernando Díaz de León Infante, líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el estado.

Díaz de León destacó que el comercio local se mantiene activo gracias a temporadas y eventos que históricamente impulsan la economía, como el Buen Fin, el Día de Muertos y la próxima temporada navideña.

Durante estos periodos, se genera derrama económica significativa en diferentes giros comerciales, incluyendo panaderías, florerías, dulcerías, tiendas de disfraces, restaurantes, hoteles y agencias de viajes. Además, la demanda durante estas fechas suele motivar la contratación de personal temporal para cubrir el aumento en la afluencia de clientes, beneficiando tanto a la capital como a otros municipios del estado.

El dirigente señaló que, a pesar de la incertidumbre que se observa a nivel nacional por factores como los aranceles y algunas reformas recientes, San Luis Potosí cuenta con ventajas estratégicas que fortalecen su desarrollo económico.

Entre estas destacan su ubicación geográfica central, la disponibilidad de mano de obra calificada, un radio de desarrollo de 500 kilómetros y la concentración de aproximadamente el 70 por ciento del producto interno bruto estatal que puede aprovecharse para dinamizar el comercio.

Díaz de León agregó que el crecimiento económico local se refleja en el fortalecimiento del sector terciario, que sigue siendo un motor importante para la generación de empleo y para mantener la estabilidad de los negocios en el estado.

También mencionó que la derrama económica derivada de eventos y celebraciones tradicionales contribuye a la circulación de recursos dentro de la economía local, beneficiando tanto a pequeñas empresas como a grandes comercios.