NBA en México: ¿Cuándo y dónde ver el partido Mavericks-Pistons?

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 10:42 a.m.
A
NBA en México: ¿Cuándo y dónde ver el partido Mavericks-Pistons?

Este sábado, la Arena Ciudad de México recibe a las estrellas de la NBA en una nueva celebración del Día de Muertos con las figuras de la liga más importante de baloncesto en el mundo.
Los Pistons de Detroit serán locales administrativos contra los Mavericks de Dallas, en un duelo que promete espectáculo con estrellas de la talla de Cade Cunningham, Klay Thompson, Cooper Flagg, Ausar Thompson, entre otros.
Los Mavericks no saben si podrán contar con Anthony Davis, quien salió lesionado en el triunfo contra Pacers, pero esta noche contarán con el gran apoyo de los aficionados mexicanos.
Los Pistons también tendrán apoyo del público, especialmente por quienes quieren ver a Cade Cunningham brillar en la duela.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la NBA en México.
¿Cuándo y dónde ver Mavericks vs Pistons en México?
Hora: 20:00 horas
Transmisión: ESPN, Disney + y NBA League Pass.

