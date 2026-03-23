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Crearían relleno sanitario Pozos y Soledad de G.S.

Por Leonel Mora

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Crearían relleno sanitario Pozos y Soledad de G.S.

La concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, informó que se coordinará con el gobierno estatal y con el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para explorar la posibilidad de crear un relleno sanitario compartido entre los dos municipios y así dejar de depender del depósito de la capital.

Dijo que la idea de este proyecto se abordó en una reunión de trabajo reciente que sostuvo con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, en la cual también estuvo presente el edil soledense.

Las tres autoridades reconocieron que, ante el crecimiento urbano y el desarrollo económico de Pozos y de Soledad, es necesario considerar la creación de un relleno sanitario propio en una ubicación adecuada y que garantice la protección al medio ambiente local.

Aunque Patricia Aradillas no manejó fechas concretas para el inicio de este proyecto, la funcionaria dijo que "la ubicación del espacio donde se construirá este confinamiento ya se encuentra en análisis" y añadió que "este tipo de alianzas reflejan el compromiso de trabajar más allá de los límites territoriales, sumando esfuerzos y recursos para impulsar soluciones de largo alcance".

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