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Crece presencia de migrantes haitianos y asiáticos en SLP

Algunos mantienen residencia fija principalmente por negocios

Por Rubén Pacheco

Marzo 28, 2026 01:24 p.m.
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Crece presencia de migrantes haitianos y asiáticos en SLP

En los últimos años incrementó la presencia de migrantes haitianos y asiáticos en San Luis Potosí, sin embargo, muchos de ellos se mantienen en tránsito, informó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.

En la actualidad, es común observar ciudadanos procedentes de Haití en el primer cuadro de la capital potosina, quienes suelen reunirse en este punto con sus amigos y familiares.

Argumentó que, si bien es continuo observar que los extranjeros laboran en tiendas de conveniencia, en la Central de Abastos o en otro tipo de establecimientos, se reporta una rotación continua por territorio potosino.

Subrayó que muchas veces quienes tienen mayor residencia fija en la entidad, son los ciudadanos provenientes de China, Corea y Japón, principalmente por cuestiones de negocios.

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Alegó que el Gobierno del Estado no cuenta con un padrón o número total de migrantes en San Luis Potosí, dado que el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), es la institución encargada de elaborar los informes de estadía de los extranjeros.

Complementó que, de acuerdo con información de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante (CCHM), al inicio del sexenio nacieron seis niños haitianos en San Luis Potosí.

"La rotación o el tema de ellos, es de que pareciera que están aquí, pero entre ellos mismos rotan mucho", concluyó el directivo estatal.

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