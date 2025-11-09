logo pulso
Crece sin rumbo la capital; advierten falta de planeación urbana

El presidente del Colsan, llamó a establecer límites al desarrollo y mejorar la planeación urbana

Por Rubén Pacheco

Noviembre 09, 2025 01:26 p.m.
A
Crece sin rumbo la capital; advierten falta de planeación urbana

Entre los principales desafíos de la capital, se encuentran cómo definir el crecimiento urbano y establecer límites al desarrollo, por ejemplo, qué tipo de empresas establecer, advirtió David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis (Colsan).

Adujo que no se trata de un tema de espacio, sino de cómo relacionarse con el entorno para alcanzar una correcta gestión urbana, a través de diferentes estrategias, cuya finalidad es obtener una mejor calidad de vida de las y los capitalinos.

Enfatizó la necesidad de reorganizar vialidades, fraccionamientos y nuevas viviendas, establecer mecanismos de recarga de los mantos freáticos y definir dónde ubicar las fuentes de empleo y cómo llegar a ellas.

En entrevista, el académico urgió a considerar una correcta normativa y reglamentación sobre el tamaño de las casas, pues todas estas consideraciones son indispensables para la habitabilidad de los residentes.

