Intentará Gobierno estandarizar el salario de policías municipales

CIUDAD VALLES.- Intentará el Gobierno del Estado estandarizar un sueldo mínimo de 15 mil pesos al mes para policías municipales.

Aunque sin explicar el mecanismo que tendrían que seguir los ayuntamientos de la Huasteca y de San Luis Potosí para ello, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona expresó que hay extremos de mala paga en algunos municipios, en donde el oficial de la policía gana cinco mil pesos al mes y ese emolumento lo empuja a agarrar dinero de la delincuencia “y de pronto ya tenemos un ‘halcón’ pero uniformado por nosotros”.

Comentó que hay municipios en donde los sueldos son considerables, como El Naranjo, donde los uniformados ganan 17 mil 500 pesos al mes.

Este tema se trató en la última sesión de seguridad encabezada por el Gobierno del Estado y por las autoridades de la materia.

