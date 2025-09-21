Créditos hipotecarios se mantienen estables en Centro-Bajío: AMPI

A pesar de la incertidumbre económica global y factores como la inflación en Estados Unidos, los créditos hipotecarios en la región Centro-Bajío se mantienen estables, según Francisco Eduardo Naif Gallegos, coordinador regional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

El acceso a vivienda en los diferentes estados depende del nivel de ingresos promedio.

"En Aguascalientes, el ingreso promedio ronda entre 17 y 19 mil pesos, lo que facilita el acceso a créditos para viviendas arriba del millón de pesos. En San Luis Potosí, el promedio es de alrededor de 15 mil pesos, lo que también permite utilizar esquemas combinados entre Infonavit, Fovissste y bancos", explicó Naif Gallegos.

En contraste, Zacatecas enfrenta un déficit de vivienda económica, lo que limita la utilización de los créditos disponibles.

"En algunos casos hay créditos listos para colocarse, pero la falta de oferta de viviendas por debajo del millón de pesos impide que se utilicen", señaló el coordinador.

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) proyecta un ligero aumento en la colocación de créditos para viviendas de nivel medio y medio residencial, con precios entre 1.3 y 2.2 millones de pesos, principalmente en estados con mayores ingresos y capacidad de financiamiento.

De acuerdo con Naif Gallegos, las tasas hipotecarias se han mantenido estables en la mayoría de los bancos, lo que brinda certeza a las familias para planear la compra de su vivienda.

Aunque el desafío sigue siendo ampliar la oferta de vivienda para atender tanto a familias de ingresos medios como a quienes buscan opciones más accesibles. Hacia 2026, se espera un panorama positivo, impulsado por la recuperación del poder adquisitivo y la disponibilidad de esquemas de crédito combinados.