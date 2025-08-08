logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Créditos quirografarios son de uso estratégico: SEFIN

Finanzas asegura que no se rebasa el límite legal y se actúa con responsabilidad fiscal.

Por Redacción

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
Ariana García Vidal, secretaria de Finanzas

Ariana García Vidal, secretaria de Finanzas

El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, ha utilizado de forma estratégica los créditos quirografarios, herramienta legal que permite atender necesidades temporales de liquidez sin comprometer el equilibrio presupuestal ni recurrir a endeudamientos estructurales.

De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, las entidades federativas pueden contratar créditos de corto plazo siempre que no excedan el 6 % de sus ingresos anuales. En el caso de San Luis Potosí, este límite equivale a 3 mil 933 millones de pesos, cifra que no ha sido rebasada, cumpliendo —según el gobierno estatal— con criterios de transparencia y responsabilidad fiscal.

Los financiamientos han sido inscritos en el Registro Público Único y obtenidos mediante procesos competitivos entre instituciones financieras, lo que, de acuerdo con la administración, garantiza las mejores condiciones de mercado para el estado.

La titular de la Secretaría de FinanzasAriana García Vidal, afirmó que esta práctica refleja el compromiso de aplicar una política financiera ordenada y en estricto apego a la ley.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dependencia sostuvo que las finanzas potosinas son sólidasdisciplinadas y sin improvisaciones, y que esta estrategia asegura la operatividad del gobierno y el cumplimiento de compromisos con la ciudadanía.

Te puede interesar: Aumento de precios en viviendas por materiales de construcción

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FGE es totalmente objetiva en caso Marista: García Cázares
FGE es totalmente objetiva en caso Marista: García Cázares

FGE es "totalmente objetiva" en caso Marista: García Cázares

SLP

Rubén Pacheco

La madre de la presunta víctima se quejó de que la averiguación no avanza

Remplazan pintura vial reglamentaria por el verde en Himno Nacional
Remplazan pintura vial reglamentaria por el verde en Himno Nacional

Remplazan pintura vial reglamentaria por el verde en Himno Nacional

SLP

Rolando Morales

Esto, contraviene una norma federal sobre calles y carreteras

Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático
Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático

Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático

SLP

Rolando Morales

Se logró derramar casi la mitad del que se encontraba en este embalse

Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto
Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto

Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto

SLP

PULSO

Se trata de 4 mujeres y 3 hombres con un rango de edad que va de los 11 a los 65 años