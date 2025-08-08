Créditos quirografarios son de uso estratégico: SEFIN

El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, ha utilizado de forma estratégica los créditos quirografarios, herramienta legal que permite atender necesidades temporales de liquidez sin comprometer el equilibrio presupuestal ni recurrir a endeudamientos estructurales.

De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, las entidades federativas pueden contratar créditos de corto plazo siempre que no excedan el 6 % de sus ingresos anuales. En el caso de San Luis Potosí, este límite equivale a 3 mil 933 millones de pesos, cifra que no ha sido rebasada, cumpliendo —según el gobierno estatal— con criterios de transparencia y responsabilidad fiscal.

Los financiamientos han sido inscritos en el Registro Público Único y obtenidos mediante procesos competitivos entre instituciones financieras, lo que, de acuerdo con la administración, garantiza las mejores condiciones de mercado para el estado.

La titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, afirmó que esta práctica refleja el compromiso de aplicar una política financiera ordenada y en estricto apego a la ley.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dependencia sostuvo que las finanzas potosinas son sólidas, disciplinadas y sin improvisaciones, y que esta estrategia asegura la operatividad del gobierno y el cumplimiento de compromisos con la ciudadanía.

Te puede interesar: Aumento de precios en viviendas por materiales de construcción