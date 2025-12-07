Crimen recluta a menores por "invitación" entre amigos, alerta la SSPC
Pese a la baja en detenciones, persiste la preocupación por la incorporación de menores a la delincuencia.
A través de "invitaciones" de amigos adolescentes que integran grupos del crimen organizado, es que menores de edad se incorporan a este tipo de agrupaciones delictivas, advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Pese a detectar este tipo de reclutamiento hacia las filas de las organizaciones criminales, sostuvo que ha venido a la baja las detenciones de personas menores de 18 años durante los operativos de seguridad.
"Lo que se ha dado, es que uno se integra y luego invita a sus demás amigos a colaborar, eso sí lo hemos encontrado, y quizá de ahí viene el tema de estas detenciones de estos jóvenes. No traigo un número específico", añadió.
Juárez Hernández adujo que la SSPC en colaboración con otras instituciones del gabinete estatal como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), analizará el establecimiento de estrategias para intervenir ante dicho fenómeno criminal.
Reveló que, en una ocasión durante la incursión de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la zona altiplano, se logró la aprehensión de una célula delincuencial de varios integrantes, entre ellos, un adolescente de 15 años.
