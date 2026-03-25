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Crimen se infiltró en gobierno de Matehuala, reconoce Gallardo

La investigación ministerial busca determinar el grado de complicidad de dependencias y autoridades municipales

Por Rubén Pacheco

Marzo 25, 2026 12:06 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

En el ayuntamiento de Matehuala existe infiltración del crimen organizado en diversas direcciones, cuya irregularidad ya es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

"Ya incursionan (los criminales) mandando en direcciones, manejando direcciones, manejando recursos de los ayuntamientos, que es el caso de Matehuala", subrayó.

Declaró que existen "muchas complicidades", por lo cual, la indagatoria ministerial permitirá descartar hasta qué punto se encuentran involucradas las dependencias municipales.

Complementó que la averiguación permitirá determinar si el presidente municipal está relacionado por acción u omisión, que, de ser el caso, "pues imagínense el problema tan grave que seria", dijo.

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"Hay dependencias prácticamente coludidas con los maleantes de Matehuala. Hay investigación con la direcciones del municipio que están entregadas totalmente al crimen", afirmó.

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Pese a lo revelado, matizó que la municipalidad camalense no es otro Tequila, Jalisco, municipio donde se dio a conocer recientemente involucramiento de la delincuencia organizada con el alcalde.

Añadió que el caso de Villa de Reyes, luego de la intervención de la Guardia Civil Estatal (GCE), se detuvo a policías municipales inmiscuidos con el crimen organizado, para quien trabajan en funciones de halconeo.

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