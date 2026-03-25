Crimen se infiltró en gobierno de Matehuala, reconoce Gallardo

En el ayuntamiento de Matehuala existe infiltración del crimen organizado en diversas direcciones, cuya irregularidad ya es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

"Ya incursionan (los criminales) mandando en direcciones, manejando direcciones, manejando recursos de los ayuntamientos, que es el caso de Matehuala", subrayó.

Declaró que existen "muchas complicidades", por lo cual, la indagatoria ministerial permitirá descartar hasta qué punto se encuentran involucradas las dependencias municipales.

Complementó que la averiguación permitirá determinar si el presidente municipal está relacionado por acción u omisión, que, de ser el caso, "pues imagínense el problema tan grave que seria", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hay dependencias prácticamente coludidas con los maleantes de Matehuala. Hay investigación con la direcciones del municipio que están entregadas totalmente al crimen", afirmó.

LEA TAMBIÉN La CEDH hizo 20 recomendaciones a la policía de Matehuala La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que en lo que va de este año, no se han emitido recomendaciones para la Policía Municipal de Matehuala, pero sí hubo una en 2025, además de que e...

Pese a lo revelado, matizó que la municipalidad camalense no es otro Tequila, Jalisco, municipio donde se dio a conocer recientemente involucramiento de la delincuencia organizada con el alcalde.

?? | Crimen organizado se infiltró en gobierno de Matehuala, reconoce Ricardo Gallardo

Checa la nota: ??https://t.co/WH0We6bE7o pic.twitter.com/JMju1JOq4b — Pulso Online (@pulso_mx) March 25, 2026

Añadió que el caso de Villa de Reyes, luego de la intervención de la Guardia Civil Estatal (GCE), se detuvo a policías municipales inmiscuidos con el crimen organizado, para quien trabajan en funciones de halconeo.