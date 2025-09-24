logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Fotogalería

Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Respeto a la presidenta, pero la gente va a decidir: Ruth González

La senadora del PVEM se dice lista para suceder a su esposo como gobernadora

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 04:48 p.m.
A
Ruth González / Foto: Archivo

Ruth González / Foto: Archivo

La senadora Ruth González Silva se declaró lista para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, cargo que ostenta su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo.
En entrevista, la legisladora afirmó que su partido, el Verde, tiene la fuerza y capacidad para refrendar la gubernatura potosina, con o sin alianza con Morena.
González Silva señaló que aún falta mucho para las definiciones rumbo a las elecciones estatales, pero sentenció que si el pueblo lo decide así, ella será gobernadora porque a diferencia de Morena, el Partido Verde no prohíbe el llamado "nepotismo electoral".
"En Morena está en sus estatutos, en el Partido Verde no, es respetable por supuesto la opinión de nuestra presidenta de la República, pero como lo he dicho y lo reitero: la gente es lo que va a decidir y lo va a hacer en un par de años todavía", señaló.
-¿Está lista eventualmente?, se le preguntó.
-Yo estoy lista, estoy trabajando todos los días aquí desde el Senado, estoy trabajando todos los días en mi estado. Mi compañero senador Gilberto Hernández también lo ha hecho. Insisto, en San Luis Potosí hay muchos cuadros desde el Partido Verde, somos la primera fuerza política en el estado, respondió.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Respeto a la presidenta, pero la gente va a decidir: Ruth González
Respeto a la presidenta, pero la gente va a decidir: Ruth González

Respeto a la presidenta, pero la gente va a decidir: Ruth González

SLP

El Universal

La senadora del PVEM se dice lista para suceder a su esposo como gobernadora

Jueza federal niega copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías
Jueza federal niega copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías

Jueza federal niega copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías

SLP

El Universal

El contralmirante Farías Laguna es buscado por la Interpol tras acusaciones de delincuencia organizada en hidrocarburos.

Manifestación en la SRE por extradición de implicados en caso Ayotzinapa
Manifestación en la SRE por extradición de implicados en caso Ayotzinapa

Manifestación en la SRE por extradición de implicados en caso Ayotzinapa

SLP

El Universal

Estudiantes y padres marchan en busca de la verdad histórica

Quienes difaman tendrán que responder, dice hijo de AMLO
Quienes difaman tendrán que responder, dice hijo de AMLO

"Quienes difaman tendrán que responder", dice hijo de AMLO

SLP

El Universal

Esto, luego de que Döring Casar amplió su denuncia ante la FGR por "huachicol"