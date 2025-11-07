logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cruz Roja suma cuatro años sin apoyo de San Luis y Soledad

En la conmemoración del 108 aniversario destacó la labor del voluntariado y la solidaridad de los estudiantes

Por Samuel Moreno

Noviembre 07, 2025 11:21 a.m.
A
Jesús Ernesto De la Maza Jiménez /Foto: Alberto Martínez-Pulso

Jesús Ernesto De la Maza Jiménez /Foto: Alberto Martínez-Pulso

El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Jesús Ernesto De la Maza Jiménez, reveló que los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez tienen cuatro años sin aportar un peso a la institución, a pesar de que ésta brinda servicios de emergencia gratuitos a la población de ambos municipios.

Durante la conmemoración del 108 aniversario de la Cruz Roja en la entidad, De la Maza señaló que la falta de apoyo de las autoridades municipales ha complicado la operación diaria, pues los gastos de combustible, mantenimiento y equipo son constantes. "No nos han dado ni un solo centavo en cuatro años, y aun así seguimos atendiendo emergencias en la capital y en Soledad", afirmó.

El delegado recordó que la Cruz Roja es una institución privada, no gubernamental, que depende de las donaciones y colectas ciudadanas para sostenerse. Sin embargo, reconoció que la respuesta social también ha disminuido. "Existe un error en la población que cree que somos parte del gobierno; no lo somos. Nos debemos totalmente a la ciudadanía potosina", puntualizó.

Actualmente, la delegación estatal opera con solo cuatro ambulancias para atender más de 500 servicios mensuales en la zona metropolitana, que supera 1.2 millones de habitantes. De la Maza advirtió que el parque vehicular lleva seis años sin renovación, lo que incrementa los costos de mantenimiento y retrasa la atención de emergencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A pesar del panorama financiero adverso, el delegado destacó la labor del voluntariado y la solidaridad de los estudiantes de escuelas públicas, quienes son los principales impulsores de las colectas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A la UASLP nunca le ha faltado un peso: Sefin
A la UASLP nunca le ha faltado un peso: Sefin

A la UASLP "nunca le ha faltado un peso": Sefin

SLP

PULSO

El gobierno ministra "todo el apoyo" necesario para las universidades, atajó Grajeda Acosta

Plantea RGC mínimo de 15 mil pesos a policías para evitar corrupción
Plantea RGC mínimo de 15 mil pesos a policías para evitar corrupción

Plantea RGC mínimo de 15 mil pesos a policías para evitar corrupción

SLP

Rubén Pacheco

Señaló que la iniciativa será presentada al Congreso y también busca dignificar su labor

TEESLP presenta su propuesta de gasto por 44 mdp para 2026
TEESLP presenta su propuesta de gasto por 44 mdp para 2026

TEESLP presenta su propuesta de gasto por 44 mdp para 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

En ausencia de elecciones, el Tribunal Electoral se prepara para mantener su operatividad

Indígenas instalan plantón por sus derechos en Palacio Municipal
Indígenas instalan plantón por sus derechos en Palacio Municipal

Indígenas instalan plantón por sus derechos en Palacio Municipal

SLP

Rolando Morales

Exponen abandono de programas para sus representados en la capital