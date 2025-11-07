Cruz Roja suma cuatro años sin apoyo de San Luis y Soledad
En la conmemoración del 108 aniversario destacó la labor del voluntariado y la solidaridad de los estudiantes
El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Jesús Ernesto De la Maza Jiménez, reveló que los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez tienen cuatro años sin aportar un peso a la institución, a pesar de que ésta brinda servicios de emergencia gratuitos a la población de ambos municipios.
Durante la conmemoración del 108 aniversario de la Cruz Roja en la entidad, De la Maza señaló que la falta de apoyo de las autoridades municipales ha complicado la operación diaria, pues los gastos de combustible, mantenimiento y equipo son constantes. "No nos han dado ni un solo centavo en cuatro años, y aun así seguimos atendiendo emergencias en la capital y en Soledad", afirmó.
El delegado recordó que la Cruz Roja es una institución privada, no gubernamental, que depende de las donaciones y colectas ciudadanas para sostenerse. Sin embargo, reconoció que la respuesta social también ha disminuido. "Existe un error en la población que cree que somos parte del gobierno; no lo somos. Nos debemos totalmente a la ciudadanía potosina", puntualizó.
Actualmente, la delegación estatal opera con solo cuatro ambulancias para atender más de 500 servicios mensuales en la zona metropolitana, que supera 1.2 millones de habitantes. De la Maza advirtió que el parque vehicular lleva seis años sin renovación, lo que incrementa los costos de mantenimiento y retrasa la atención de emergencias.
A pesar del panorama financiero adverso, el delegado destacó la labor del voluntariado y la solidaridad de los estudiantes de escuelas públicas, quienes son los principales impulsores de las colectas.
