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Cuerpo de Bomberos requiere de contratar más elementos

Por Samuel Moreno

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Cuerpo de Bomberos requiere de contratar más elementos
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      El Honorable Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, mantiene una mejor condición operativa tras la adquisición reciente de equipo, pero enfrenta todavía un reto financiero para ampliar su plantilla laboral, pues requiere la contratación de al menos 16 nuevos elementos que representarían una inversión anual de entre 12 y 15 millones de pesos.

      El comandante de la corporación, Adolfo Duque Benavente, explicó que actualmente cuentan con mejores condiciones gracias a las compras realizadas por el Patronato de Bomberos durante los últimos meses, además de que están a la espera de recibir más equipamiento que permitirá reforzar las labores de atención a emergencias.

      Sin embargo, señaló que la principal limitante continúa siendo la falta de recursos para incrementar el número de bomberos operativos, ya que actualmente no cuentan con la suficiencia económica para cubrir las nuevas plazas que requiere la institución.

      "Necesitamos contratar 16 bomberos más, y esos 16 bomberos nos cuestan al año entre 12 y 15 millones de pesos. Ese es el gran reto que nos falta", indicó Duque Benavente, quien agregó que ya se buscan esquemas de apoyo con autoridades e iniciativa privada para poder cubrir ese gasto.

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      El comandante explicó que, de concretarse la incorporación de estos elementos, la corporación podría alcanzar una operación cercana al 70 por ciento de su capacidad con las ocho estaciones de bomberos funcionando de manera adecuada, lo que permitiría mejorar los tiempos de respuesta ante incendios y otros servicios de emergencia.

      En otro tema, destacó que en materia de prevención con empresas de la Zona Industrial, se trabaja anualmente con alrededor de 25 compañías mediante programas de capacitación, además de que se conforman cerca de 30 brigadas internas contra incendios.

      No obstante, reconoció que estos números, todavía son insuficientes ante la magnitud del sector industrial potosino, donde existen alrededor de 400 empresas de distintos tamaños, por lo que llamó a los industriales a fortalecer la preparación de su personal para responder ante posibles siniestros.

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