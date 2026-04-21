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Cuerpos de seguridad municipales, aún deficientes: RGC

Reiteró la necesidad de que asuman su papel en la depuración y fortalecimiento de sus elementos

Por Samuel Moreno

Abril 21, 2026 11:53 a.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

A raíz de los acontecimientos de corrupción, recomendaciones y detenciones de los elementos de la Policía de Matehuala, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el Ejecutivo estatal mantiene un llamado constante a los ayuntamientos para depurar sus corporaciones policiacas, aunque señaló que en varios casos los alcaldes han hecho caso omiso a esta recomendación.

Indicó que, si bien hay municipios que han fortalecido sus cuerpos de seguridad, otros han mantenido prácticas deficientes que han derivado en afectaciones a la población. Como ejemplo, mencionó el caso de Matehuala, donde —dijo— administraciones anteriores dejaron a la ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad por la falta de acciones contundentes en materia de seguridad.

El mandatario estatal sostuvo que la responsabilidad directa de las policías municipales recae en los gobiernos locales, por lo que reiteró la necesidad de que asuman su papel en la depuración y fortalecimiento de sus elementos, a fin de evitar que continúen prácticas indebidas dentro de las corporaciones.

En ese contexto, advirtió que la falta de intervención oportuna por parte de algunas autoridades municipales ha obligado al Estado a implementar medidas adicionales para reforzar la seguridad en distintas regiones.

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Como parte de estas acciones, destacó la instalación de arcos de vigilancia en puntos estratégicos del estado, los cuales contarán con tecnología de reconocimiento facial para detectar posibles delincuentes, además de funcionar como centros de monitoreo que permitan compensar las deficiencias operativas de los municipios.

Cabe señalar que, como antecedente, entre 2020 y 2025 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió 11 recomendaciones por abusos atribuidos a la Policía Municipal de Matehuala, mientras que del 2 de mayo de 2021 al 20 de abril de 2026 la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó la detención de 11 elementos de dicha corporación por diversos delitos.

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