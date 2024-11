Culpa Gallardo a municipio por retraso en obras del parque de Morales

No se ha progresado en el proyecto de rehabilitación del parque "Juan H. Sánchez" o Morales, porque el municipio capitalino prometió que colaboraría con la facilitación de las permisos, sin embargo, por "abajo nos chinga", reprochó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario estatal informó que hasta el momento el proyecto donde se invertirán 100 millones 300 mil pesos, registra un avance de la obra de sólo 20 un por ciento.

En entrevista, afirmó que el gobierno capitalino no entrega los permisos para continuar con la intervención, por lo cual, la empresa constructora no puede proceder a continuar con los trabajos iniciados desde mayo pasado.

Manifestó que espera que el retraso en la entrega de autorizaciones no se deba a instrucciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, porque "me llevo muy bien con el alcalde, y no pensaría que lo está haciendo él", aseguró.