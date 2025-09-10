logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REINA DE COVADONGA

Fotogalería

REINA DE COVADONGA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

De 25 a 34 años, el grupo más afectado por suicidio en SLP

Especialistas compartieron con estudiantes herramientas para identificar riesgos y brindar apoyo en crisis emocionales

Por Redacción

Septiembre 10, 2025 09:45 p.m.
A
De 25 a 34 años, el grupo más afectado por suicidio en SLP

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, estudiantes de las facultades de Derecho, Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) participaron en una conferencia enfocada en la importancia de sensibilizarse sobre este tema, reconocer factores de riesgo y conocer alternativas de apoyo.

De acuerdo con cifras del INEGI, el grupo de edad más afectado en la entidad es el de 25 a 34 años, con 242 defunciones registradas en 2023. Ante este panorama, especialistas del Centro Municipal de Salud Mental subrayaron la necesidad de abrir espacios de reflexión que permitan desmitificar el suicidio y entenderlo como un fenómeno social y de salud pública.

Durante la sesión, las y los terapeutas compartieron herramientas prácticas para que los jóvenes puedan identificar señales de alerta en su entorno y canalizar oportunamente a personas que atraviesen una crisis emocional. El objetivo fue ofrecer un espacio para dialogar sobre la prevención, la atención a la salud mental y la importancia de construir redes de apoyo.

La población interesada en recibir acompañamiento psicológico puede acudir al Centro Municipal de Salud Mental, ubicado en Uresti 555, colonia Centro, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas, o a las oficinas centrales en Xicoténcatl 1650, colonia Himno Nacional, de 8:00 a 15:00 horas. La atención es confidencial y está a cargo de personal especializado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tolera SEER años de abuso en primaria
Tolera SEER años de abuso en primaria

Tolera SEER años de abuso en primaria

SLP

Naomi Alfaro

La dependencia ignora denuncias contra padre e hijo abusivos

Con amparo, buscadoras exigen fiscalía
Con amparo, buscadoras exigen fiscalía

Con amparo, buscadoras exigen fiscalía

SLP

Rubén Pacheco

Ya no confían en la palabra de los legisladores locales; han desacatado mandato federal -sumario-

Bienestar les retiene recursos a indígenas
Bienestar les retiene recursos a indígenas

Bienestar les retiene recursos a indígenas

SLP

Rolando Morales

Con cinco meses de retraso comienza a fluir el dinero y "a cuentagotas"

Ofrecen alternativa para nueva Vía Alterna
Ofrecen alternativa para nueva Vía Alterna

Ofrecen alternativa para nueva Vía Alterna

SLP

Rubén Pacheco

Se anuncian acciones para optimizar la circulación en la Vía Alterna ante el aumento del tráfico.