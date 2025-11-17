logo pulso
Una contradicción, no aumentar tarifas de agua: N. García

Los organismos de la entidad habían externado su intención de pedir aumento

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Una contradicción, no aumentar tarifas de agua: N. García

La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, expresó su sorpresa por el acuerdo alcanzado por 14 organismos operadores de agua para no solicitar incrementos en sus cuotas y tarifas para 2025, pese a que semanas atrás habían advertido sobre la necesidad de más recursos.

García Martínez explicó que las iniciativas fueron entregadas apenas el pasado 5 de noviembre y que la comisión aún no inicia su análisis formal. Indicó que revisarán si los planteamientos reflejan realmente la decisión de no aumentar tarifas y si cumplen con el límite legal, basado en el Índice Nacional de Precios al Productor que es de 4.93 por ciento.

La legisladora señaló que, en reuniones previas, los organismos habían insistido en la necesidad de recursos adicionales para invertir en infraestructura y mejorar la recaudación, por lo que calificó el acuerdo como una “contradicción tremenda”. Sin embargo, reconoció que, si cuentan con los recursos necesarios para garantizar un buen servicio, la medida podría ser beneficiosa para la ciudadanía.

García Martínez también señaló que los problemas financieros no se limitan al Interapas, muy mencionado en la discusión pública, sino que afectan a todos los municipios del estado. Además, advirtió que el tema ha adquirido tintes políticos, especialmente en la zona metropolitana, donde surgió la postura de frenar los aumentos. Anticipó que las y los diputados podrían optar por no autorizar incrementos, incluso los permitidos por la ley.

Finalmente, la diputada lamentó la escasa participación de otros integrantes de la comisión en reuniones técnicas y capacitaciones con los organismos. Reiteró la importancia de que las y los legisladores mantengan un seguimiento constante y dialoguen con los operadores para garantizar decisiones informadas y consensuadas dentro de la comisión.

