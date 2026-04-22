Debe Ceepac indagar de oficio actos anticipados de campaña: Arreola

Aunque no existen denuncias formales por actos anticipados de campaña en San Luis Potosí, las autoridades electorales tendrían que investigar incluso de oficio, cuando existan indicios de promoción irregular, señaló el diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado.

Además, acusó que hay actores políticos que están "haciendo fraudes a la ley".

El señalamiento ocurre en un contexto en el que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) confirmó que no ha recibido quejas por estos hechos, lo que en la práctica impide iniciar procedimientos o sanciones.

Aun así, el legislador sostuvo que la autoridad electoral, tanto local como federal, tienen la responsabilidad de revisar el origen de los recursos con los que se realizan actos públicos que podrían encubrir promoción anticipada.

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"Se juega con un doble discurso", expuso, al referirse a eventos que aparentan ser actividades públicas, pero cuyo financiamiento debe ser investigado. Sentenció que cuando se viole la ley deben presentarse denuncias, aunque también dejó abierta la posibilidad de que la autoridad actúe sin ellas si detecta irregularidades.

Arreola Mallol planteó que, ante la ausencia de denuncias, los partidos políticos también están obligados a activar sus propios mecanismos internos.

También advirtió que quienes actualmente realizan este tipo de prácticas enfrentarán consecuencias y pidió no argumentar persecución política en caso de sanciones. "Que después no digan que es persecución política", declaró.