Defenderá SEGE a maestra suspendida tras caso de bullying

Se defenderá a la maestra de la primaria 'Margarita Maza de Juárez' que fue suspendida por revisar la mochila de un alumno de cuarto año de primaria, señalado de agredir físicamente a sus compañeros y portar una navaja, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Criticó que no es justo que, por intervenir para resguardar la integridad de los demás estudiantes al detectar que otro alumno portaba un arma blanca, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) le finque responsabilidades.

"Estas situaciones hace que se relaje la disciplina, porque el maestro ya no quiere meterse en problemas y ya no llama la atención al niño (...) vamos a checar y defender a la maestra", asumió.

Recalcó que, si bien, la revisión de mochilas se lleva a cabo dos veces por mes de manera obligatoria, los padres y los estudiantes pueden negarse a mostrar el contenido de las mismas, sin embargo, se considera un "foco rojo que le estaremos poniéndole atención".

