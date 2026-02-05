Defiende Ceepac pago de prestaciones a consejeros

La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, aseguró que el organismo se encuentra solventando las observaciones realizadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), luego de que una auditoría presumiera un probable daño al erario por un millón 411 mil 979 pesos durante el ejercicio fiscal 2024.

En entrevista, señaló: "Se está revisando. El procedimiento usual en este caso es la autoridad realiza la revisión, posteriormente realiza las observaciones y nos da también por ley un plazo para solventar esas observaciones y después continuar con el análisis de esas evidencias. Ahorita justo nos encontramos en ese periodo de solventación".

De acuerdo con el informe preliminar del IFSE, la observación más elevada —por 467 mil 732 pesos— se originó en el pago de bono y aguinaldo a tres consejeros electorales designados el 1 de octubre de 2024, pues con apenas tres meses en el cargo recibieron estas prestaciones Carlos Cuéllar Arochi, Karla Solís Dibildox y Oscar Reyna Jiménez.

Sobre este punto, Blanco López sostuvo que esta observación deriva del periodo de transición entre consejerías salientes y entrantes, y afirmó que las prestaciones otorgadas se apegan a la normativa vigente.

"Esa observación se refiere específicamente a este movimiento que hubo entre que unas consejerías concluyeron su encargo y entraron otras. Las prestaciones que se han dado han sido conforme a nuestro manual de remuneraciones, también conforme a la Ley Federal del Trabajo y a la ley burocrática del Estado", afirmó.

En total, la auditoría al organismo derivó en seis pliegos de observaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, tres recomendaciones y una solicitud de aclaración, actualmente en proceso de atención.

ADEUDO DE SEFIN, AÚN SIN RESOLVER

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) mantiene un adeudo de 1.4 millones de pesos con el Instituto Nacional Electoral (INE) que debió cubrirse desde el año pasado y que hasta ahora no ha podido pagar por falta de recursos.

El consejero electoral Juan Manuel Ramírez García informó que el organismo realizó adecuaciones a su presupuesto 2026 para el gasto ordinario y el arranque del proceso electoral, pero en ninguna se contempló el pago de esta deuda, originada en la pasada elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado.

Para este año, el Ceepac recibió 74 millones de pesos, prácticamente lo mismo que en 2025, además de 25 millones adicionales para iniciar el proceso electoral. Ante la falta de partida para cubrir el adeudo, desde la presidencia se gestiona una reunión con la Secretaría de Finanzas para solicitar una ampliación presupuestal.

Aunque no existe un plazo formal, mes con mes el INE envía recordatorios y requerimientos de pago, ya que conforme al acuerdo firmado, el recurso debió entregarse en 2025.

La situación cobra relevancia porque, dependiendo de la reforma electoral federal, este mismo año el Ceepac deberá firmar un nuevo acuerdo con el INE para la elección concurrente 2026-2027, lo que implicará un nuevo compromiso financiero sin haber saldado el anterior.

Ramírez García reconoció que el pago "debió haberse realizado el año pasado".