Anomalías por $1.4 millones en Ceepac

Durante el ejercicio fiscal 2024, se presume que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), causó un daño al erario público por un millón 411 mil 979 pesos, reveló el Instituto de Fiscalización Superior (IFSE).

De acuerdo con los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento AEFPO-28-CEEPAC-2024, la observación más cuantiosa fue de 467 mil 732 pesos por el pago excesivo de prestaciones a tres consejeros electorales nombrados el 1 de octubre de ese año, pues recibieron los pagos de un bono y aguinaldo con sólo tres meses en esos cargos.

Le sigue el hallazgo de un gasto de 265 mil 305 pesos derivado de irregularidades detectadas en pagos excedentes efectuados por el concepto de arrendamiento de varios vehículos.

A su vez, en la documentación AEFPO-28-CEEPAC-2024-01-005 valoró un probable daño o perjuicio de 12 mil 098 pesos, por la falta de un bien mueble registrado en el inventario del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En tanto, en el pliego AEFPO-28-CEEPAC-2024-01-006 precisó que habría cometido una afectación por 456 mil 626 pesos por irregularidades detectadas al no contar con la documentación comprobatoria ni con evidencia de la recuperación de los adeudos pendientes por parte de los Comités Municipales Electorales (CME) y de los partidos políticos en liquidación.

"Situación que impide acreditar el destino y aplicación de los recursos públicos; en su caso, deberá ser acreditado ante este Instituto de Fiscalización Superior del Estado con evidencia que compruebe el depósito", complementó el reporte.

En resumen, se generaron: seis Pliegos de Observaciones, 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, tres Recomendaciones y una Solicitud de Aclaración.