"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Defiende Galindo labores de seguridad en Centro Histórico

El alcalde descartó tener la denuncia que hizo pública la Canacope

Por Rolando Morales

Septiembre 22, 2025 12:11 p.m.
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

El alcalde Enrique Galindo Ceballos defendió el panorama y el trabajo de seguridad pública del Centro Histórico pese al oficio presentado por la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), en el que comerciantes y vecinos de la zona solicitaron mayor seguridad, regulación del ambulantaje y vigilancia, ante un presunto aumento de robos, falsificaciones de billetes y actos delictivos en la zona. 

"Se me hace raro, no conozco el escrito, no lo he tenido, no ha llegado al Ayuntamiento hasta donde yo sé", explicó el edil capitalino.

Indicó que no se tiene registro oficial de una petición similar de parte de Canacope u otras organizaciones respecto a la organización del comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad.

Respecto a la percepción de inseguridad manifestada por comerciantes, el alcalde aseguró que el Consejo de Seguridad del Centro Histórico "funciona perfectamente bien".  Además, se refirió a los datos recientemente publicados a nivel nacional sobre la incidencia delictiva de San Luis Potosí por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los cuales, indican una tendencia a la baja. 

Galindo también defendió que el Centro Histórico vive "su mejor momento" en términos de servicios urbanos: limpieza, alumbrado público, ordenamiento y seguridad general. No obstante, reconoció la necesidad de dialogar con la Canacope y otros actores para entender con precisión "en qué está afectando al pequeño comercio". 

La petición formal de Canacope, consignada en un escrito dirigido al Congreso del Estado, se centra en reforzar la seguridad, regular el ambulantaje y promover condiciones más justas para el comercio establecido, que ha reportado pérdidas derivadas de la competencia informal.

