SLP

Defiende González Macías gestión en fiscalía electoral

Aseguró que se logró avanzar en las investigaciones pendientes y se resolvieron cerca de 250 carpetas

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 07, 2026 12:01 p.m.
A
Luis Fernando González Macías/Foto: Citlally Montaño-Pulso

El magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Luis Fernando González Macías, rechazó que exista un rezago significativo en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y aseguró que al concluir su gestión dejó únicamente 25 carpetas de investigación abiertas, luego de que Víctor Nicolás Juárez Aguilar, nuevo titular señalara recientemente la existencia de decenas de expedientes pendientes.

El exfiscal electoral sostuvo que durante el tiempo que encabezó la dependencia se resolvieron más de 250 carpetas de investigación y explicó que los expedientes que permanecieron abiertos corresponden a casos que seguían líneas de indagatoria activas, por lo que no podían ser concluidos ni presentados ante un juez en ese momento.

De acuerdo con el magistrado, cuando asumió la fiscalía encontró un rezago considerable, ya que —según dijo— la institución permaneció más de ocho meses sin titular, situación que provocó que las investigaciones no avanzaran. En ese contexto, afirmó que el personal logró desahogar una parte importante de los expedientes acumulados.

Actualmente, González Macías se desempeña como magistrado en la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde señaló que existe una alta carga de trabajo en asuntos fiscales y administrativos.

También, respondió a cuestionamientos sobre su reciente afiliación a Morena, realizada poco después de asumir el cargo. Al respecto, sostuvo que se trata del ejercicio de un derecho constitucional de libre asociación y aseguró que su participación partidista no influirá en su desempeño como juzgador.

"No, bueno, este pues me invitaron, yo comulgo con los quehaceres de ese partido. Y bueno, pues todos tenemos un derecho constitucional que es el de libre asociación, ¿no?. Eso no quiere decir que afecte en mi trabajo en el que me desempeño", declaró.

Fiscal electoral presenta formalmente su renuncia

González Macías dejará el cargo para incorporarse como magistrado del TFJA

