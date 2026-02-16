Defiende Rosas M. gasto excesivo para su informe

El diputado local de Morena, Luis Emilio Rosas Montiel, defendió el gasto de 123 mil 250 pesos destinado a su primer informe legislativo, y aseguró que se trató de "un informe bien hecho", además de sostener que el costo real del evento fue "mucho más, más del doble" de lo facturado oficialmente.

Lo anterior, luego de que la organización Ciudadanos Observando exhibiera que el Congreso de San Luis Potosí erogó en noviembre pasado más de 3 millones de pesos para cubrir gastos relacionados con los informes de actividades de diputadas y diputados, apoyo que había sido suprimido desde hace seis años y que fue reabierto con el aval unánime de todas las bancadas.

Cuestionado sobre si la cifra contradice el discurso de austeridad de Morena, Rosas Montiel respondió: "Yo fui el diputado, me imagino, de los que yo sé, que hizo un informe, pues, un informe bien hecho, seguimos con el informe, tengo ahorita impresiones del informe que les vamos a dar, aquí lo más importante es la transparencia, la rendición de cuentas y comentarles que desde Morena yo soy el que metí la iniciativa para la transparencia y la rendición de cuentas en el Congreso, entonces, siempre estaremos por eso, por supuesto".

Ante la insistencia de si el monto era excesivo para un solo evento, sostuvo: "Es que no es un evento, ahorita vas a ver todo el... y el evento costó mucho más, más del doble costo".

De acuerdo con los registros oficiales de egresos, se realizaron transferencias bajo el concepto "Gastos por comprobar".

Primer informe de actividades legislativas" por un total de 3 millones 266 mil 232 pesos, autorizadas por la Oficialía Mayor y la Coordinación de Finanzas del Congreso. Sin embargo, Ciudadanos Observando señala que el gasto global alcanzó los 3 millones 440 mil 895 pesos. En el caso de Rosas Montiel, aparece una factura por 123 mil 250 pesos al Centro Potosino de Convenciones, además de otros pagos por renta de mobiliario, equipo audiovisual e impresión de materiales gráficos.