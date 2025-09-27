logo pulso
Definen fechas para comparecencias de funcionarios estatales

La JUCOPO definió que las comparecencias por el 4to informe se realizarán del 20 al 22 de octubre

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 27, 2025 10:25 a.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado aprobó el calendario, procedimiento y comisiones responsables para las comparecencias con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, informó el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de ese órgano legislativo.

Las comparecencias se realizarán los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de octubre de 2025 en el auditorio Manuel Gómez Morín del edificio Presidente Juárez, ubicado en Vallejo 200.

El procedimiento será conducido por la presidencia de cada comisión legislativa, que tomará protesta a los funcionarios comparecientes. Tras una intervención inicial de hasta diez minutos por parte del funcionario, los diputados podrán plantear preguntas hasta por cinco minutos, con respuesta inmediata también de máximo cinco minutos. Posteriormente, se abrirá un espacio de réplica de hasta tres minutos por legislador.

El calendario aprobado por la JUCOPO quedó definido de la siguiente manera:

  • Lunes 20 de octubre
    · Secretaría General de Gobierno, 09:00 horas
    · Secretaría de Desarrollo Social y Regional, 11:00 horas
    · Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, 13:00 horas
    · Secretaría de Desarrollo Económico, 15:00 horas

  • Martes 21 de octubre
    · Secretaría de Finanzas, 09:00 horas
    · Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 11:00 horas
    · Secretaría de Educación, 13:00 horas

  • Miércoles 22 de octubre
    · Secretaría de Salud, 09:00 horas
    · Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 11:00 horas
    · Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 13:00 horas

