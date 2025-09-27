Detienen al papá de Julión Álvarez

Campeche, Camp.- Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, detuvieron a César A. V., padre del cantante Julión Álvarez, junto con tres sujetos.

En recorrido y operativo en el entronque 18 de Marzo-Sabancuy del municipio del Carmen al sur de la entidad se realizó el cateo y detención.

Se averiguó que la detención de César. A. V. se realizó en un retén provisional en la carretera federal, luego de un aviso de una camioneta blanca en donde viajaban cuatro hombres armados que daban rondines en la zona.

El reporte anónimo advirtió que el vehículo salido de una ranchería cercana, los elementos al detectar la camioneta, se le hizo el alto para una revisión, encontrando un arma de fuego tipo pistola calibre 9 MM marca Bereta, de color negro, con 3 cargadores y 18 cartuchos útiles y se observan dos armas de fuego más, una arma de fuego tipo pistola, calibre 9 MM , marca Taurus, matrícula ABK0523, con un cargador abastecido con 17 cartuchos, de color negro y un arma de fuego tipo pistola, color champán con cacha de color negro, marca Pietro Bereta, calibre .380, matrícula H70330Y, con 2 cargadores abastecidos con 12 cartuchos cada uno y otra más, portada en la cintura por otro ocupante de la camioneta.

Las personas detenidas fueron llevados a las instalaciones de la subdelegación de la FGR en Escárcega para ser puestas a disposición por el delito de Portación de armas de Fuego de uso exclusivo del Ejército y violación a la Ley federal de Arma de fuego y explosivos.

Trascendió que la secretaria de seguridad, Marcela Muñoz Martínez y el cantante Julión Álvarez son amigos, e inclusive el cantante ha subido varias fotos estando en Campeche.