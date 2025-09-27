logo pulso
Sobresalió SLP en Paralimpiada

La delegación potosina tuvo destacada participación en Aguascalientes

Por Romario Ventura

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
Con una destacada actuación, la delegación potosina de Paranatación regresó de la Paralimpiada Nacional celebrada en Aguascalientes con un total de 37 medallas, distribuidas en 17 de oro, 14 de plata y 6 de bronce.

Cada presea fue producto del esfuerzo y la entrega de los seleccionados, quienes enfrentaron a los mejores competidores del país en intensas pruebas.

La máxima ganadora fue Lucía Martínez Loredo, quien se adjudicó seis medallas de oro, consolidándose como la referente de la delegación. Le siguieron Tania Zolet Pérez López y Luis Céspedes Maldonado, con cuatro oros cada uno, además de Gladis Rubí Aguilar Escobedo, con tres, y Shantel Guadalupe Benítez, con una presea.

En la cosecha de platas, sobresalió Samuel Ramsés Leura Vázquez con cuatro preseas, acompañado por Guadalupe Martínez Loredo con tres, Jesús Santiago Juárez Méndez y Geraldine Hernández Zúñiga con dos cada uno, mientras que Edgar Jesús Quiróz, Ricardo Alfonso Rico y Diego López sumaron una cada uno.

En cuanto a los bronces, Jesús Santiago Juárez Méndez y Gladis Rubí Aguilar lograron dos cada uno, mientras que Andrea Montserrat Zavala y Francisco Flores Carreón se quedaron con una presea.

La actuación de los paranadadores potosinos refrenda el crecimiento de la disciplina en el estado y fortalece el compromiso con la inclusión deportiva y el alto rendimiento.

