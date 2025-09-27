“Zelenski, obligado a negociar con Rusia”

Moscú, Rusia.- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, llamó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a negociar con Rusia si no quiere perder toda Ucrania, ya que mientras más tiempo pase, más difícil le será detener el avance del Ejército ruso.

“Sobre la mesa hay una buena propuesta sobre Ucrania, que fue transmitida en Alaska a (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump, y llevada a Washington para analizarla y debatirla. Una propuesta muy buena”, declaró Lukashenko este viernes a la televisión pública rusa tras reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Lukashenko, el principal aliado del Kremlin en la guerra, añadió que si Kiev no acepta el diálogo, las cosas “serán peores, ellos perderán Ucrania”.

“Tenían que haber parado entonces (en 2022, tras las negociaciones en Estambul). Tendrían el control de todo el este, menos Crimea. No se pararon y perdieron el este. Si ahora no se paran, en mi opinión, van a perder toda Ucrania”, añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mandatario bielorruso, que durante la reunión con Putin escuchó un informe del Estado Mayor del Ejército ruso sobre la marcha de la guerra en Ucrania, advirtió de que “más adelante, ya será muy difícil detener al Ejército ruso”.

Lukashenko también comentó las recientes palabras de Zelenski, en las que amenazó con bombardear el Kremlin y obligar a los dirigentes rusos a esconderse en los refugios, al señalar que “decir, declarar, se puede cualquier cosa”.

“¿Y qué pasaría si el Kremlin bombardea Bánkova (la sede de la Presidencia ucraniana)? Volodímir Olexandrovich (Zelenski) debe tranquilizarse”, alertó.

“Tengo qué decirle: Pienso que ha llegado el momento en que entablemos consultas”, dijo.

Con las negociaciones ruso-ucranianas de Estambul estancadas y el reciente giro del presidente Trump respecto a la guerra, las posibilidades de poner fin a la guerra y lograr un acuerdo entre las partes se tornan altamente improbables.

Los presidentes Lukashenko y Putin sostuvieron una reunión de más de cinco horas después de que el mandatario bielorruso participara en la Semana Atómica Mundial de Moscú.