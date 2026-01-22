Definen proceso de atención a quejas contra policías

El Ayuntamiento de San Luis Potosí oficializó un Manual de Políticas y Procedimientos para la recepción, seguimiento y control de quejas contra personal policial, con el que se establece un proceso detallado, obligatorio y medible para atender inconformidades ciudadanas por presuntas irregularidades cometidas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal.

Un dato relevante del documento es que toda queja presencial deberá concluir con una encuesta de satisfacción, lo que permitirá al municipio generar estadísticas sobre la calidad de la atención, la frecuencia de señalamientos y las áreas con mayores incidencias, información que hasta ahora no estaba sistematizada.

El manual, publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), precisa que las quejas podrán presentarse de manera presencial, telefónica, escrita o incluso de oficio, y serán recibidas por la Unidad de Atención a la Ciudadanía o directamente por la Dirección de Asuntos Internos, según el caso. En ningún momento el personal receptor podrá desestimar o calificar de entrada si el señalamiento constituye o no una falta, ya que, de persistir la inconformidad, deberá turnarse para su investigación.

De acuerdo con el procedimiento, una vez recibida la queja, se abre un expediente con número de folio, se contacta al ciudadano para ampliar información y, de ser procedente, se inicia la investigación correspondiente conforme al régimen disciplinario policial, incluyendo casos de uso excesivo de la fuerza, lesiones o muerte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otro aspecto destacable es que el documento obliga a las áreas involucradas a llevar registros estadísticos detallados sobre tipo de quejas, adscripción del personal señalado y formas de resolución, con el objetivo de proponer medidas preventivas y correctivas dentro de la corporación.