Del Cristo Rey en Joya Honda poco sabe gobierno de Soledad

Ni fecha del proyecto ni cifra de inversión tienen. Además, enfrentan un proceso legal

Por Flor Martínez

Noviembre 04, 2025 01:19 p.m.
A
Del Cristo Rey en Joya Honda poco sabe gobierno de Soledad

Luego de que en días pasados el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que el proyecto del Cristo Rey en la Joya Honda, será una obra ejecutada con recursos totalmente municipales, el secretario general del Ayuntamiento de Soledad, Benjamín Pérez Álvarez, confirmó que así será.

Sin embargo, dijo que aún no se tiene fecha de arranque de la obra. El funcionario también subrayó que se trabaja en el proyecto, pero reconoció que el tema jurídico derivado de un amparo promovido por un colectivo ambientalista continúa su curso legal.

"Se está atendiendo el tema jurídico del amparo, lleva su trámite normal y se le está dando seguimiento. Una vez que esté resuelto y tengamos las condiciones, daremos el avance correspondiente", puntualizó.

Respecto a las posibles fechas de inicio de obra, y si se podría concretar antes de que concluya la actual administración, dijo que dependerá de los tiempos procesales del juicio.

Sobre la inversión proyectada, no mencionó una cifra al indicar que deberá ser actualizada, ya que si el proyecto se extiende al siguiente año fiscal, será necesario revisar nuevamente los presupuestos y montos estimados antes de dar una cifra oficial.

MINUTO A MINUTO

