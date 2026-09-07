Existe en SLP, déficit en donación de órganos
Familiares se niegan a cumplir voluntad de donantes
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San Luis Potosí se ha quedado corto en materia de donación de órganos y tejidos, reconoció la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, quien señaló que actualmente existe una importante demanda de trasplantes en la entidad.
Demanda creciente y cifras oficiales
La diputada mencionó que son aproximadamente 15 mil las personas que esperan algún órgano o tejido en San Luis Potosí, al incluir córneas y otros casos. El dato contrasta con el registro de 257 pacientes originarios del estado que, hasta el 31 de diciembre de 2025, estaban incorporados a la lista nacional de espera: 174 necesitaban un riñón, 78 una córnea y cinco un hígado.
Azuara Yarzábal reconoció que no cuenta todavía con información para afirmar si la lista de espera ha aumentado año con año. "No sé, no te sabría decir ahorita, si es verdad que esto se haya incrementado, pero lo que sí queremos decirles es que tenemos que resolverlo ya sean dos casos o sean cinco", respondió.
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Obstáculos familiares y acciones próximas
Uno de los principales obstáculos, explicó, ocurre cuando una persona manifestó en vida su intención de ser donante, pero después de su fallecimiento la familia se opone a la donación. La legisladora señaló que este será uno de los temas que se abordarán el próximo 28 de septiembre, cuando se realizarán actividades para visibilizar la donación y se dará a conocer qué órganos tienen mayor demanda y dónde se concentra la lista de espera.
Azuara recordó que San Luis Potosí llegó a ser número uno en trasplante cadavérico y puso como ejemplo el caso de los pacientes pediátricos que requerían un riñón: en diciembre de 2025 había 15 niños en espera y actualmente, afirmó, ninguno permanece en esa lista.
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