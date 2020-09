Denuncia alumno de la UASLP malos tratos de maestra por no tomar clases "en un lugar decente"

A través de redes sociales, un joven estudiante del séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), denunció haber sido víctima de malos tratos por parte de una profesora durante su clase de Derecho Civil.

En el texto el alumno señala: "me gustaría hacerles de su conocimiento que el día de ayer fui víctima de una humillación ya que ante esta situación que estamos viviendo nos hemos tenido que adaptar a la modalidad de las clases virtuales y lamentablemente no todos tenemos un fácil acceso al internet para poder tomarlas y en este aspecto soy uno de ellos porque para tomar las clases tengo que rentan internet fuera de un ciber y por lo tanto no puedo estar desde la comodidad de mi casa, señaló.

En el mismo texto aclara los tratos que supuestamente recibió de parte de la profesora; "el día de ayer durante la clase de Derecho Civil IV la licenciada se percató de mi situación al ver que yo estaba afuera de dicho establecimiento y en ese momento comenzó a realizar comentarios desagradables, ya que dijo que "quería verme en un lugar más decente", "que ya no estuviera así porque, al parecer, era el único y que mis compañeros sí estaban desde sus hogares".

El joven en su mensaje dijo sentirse rechazado y discriminado.