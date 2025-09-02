Denuncian agresión sexual durante concierto de Frontera en FENAPO

Una joven denunció en redes sociales haber sido víctima de una agresión sexual durante el concierto de Grupo Frontera, realizado recientemente en San Luis Potosí.

De acuerdo con su relato, lo que debía ser una noche de diversión terminó en una experiencia desagradable. Señaló que un hombre, identificado en fotografías que compartió, realizó actos íntimos inapropiados en público, justo detrás de ella y de sus amigas.

La víctima explicó que comenzó a sentir su pantalón mojado y, al encender el flash del celular, confirmó la naturaleza del líquido. En ese momento, el sujeto se percató de que había sido descubierto y abandonó el lugar.

"Sinceramente lo único que hicimos fue irnos del lugar. Me siento muy vulnerada y con mucha impotencia, al igual que mis amigas", escribió en su publicación.

La afectada aseguró que su intención no es generar morbo, sino visibilizar lo ocurrido y advertir que este tipo de conductas no deben normalizarse ni quedar impunes. "Lo que ese hombre hizo es una forma de agresión sexual, y quiero visibilizarlo porque como mujeres no deberíamos quedarnos calladas", expresó.

También indicó que evalúa cómo proceder legalmente, pero decidió compartir su experiencia para alertar a otras personas. "Si alguna vez te pasó algo parecido, te abrazo. Y si estás leyendo esto, o estuviste cerca, por favor no mires para otro lado. A veces, hablarlo es el primer paso para que estas cosas dejen de pasar", concluyó.

