Denuncian falta de atención de Interapas en Fray José de Arlegui

Vecinos se quejan de inacción ante fuga de agua potable

Por Rolando Morales

Noviembre 04, 2025 01:41 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Vecinos de la calle Fray José de Arlegui, en la colonia Las Acacias, Segunda Sección, denunciaron la falta de atención del Interapas ante una fuga de agua potable y otra de aguas negras que, aseguran, permanecen sin reparar desde hace más de un mes, pese a los reportes realizados al organismo operador.

Mediante un recorrido se pudo constatar que una de las fugas se ubica frente al Colegio "Carlos Gómez" Salesiano y la otra en la Primera Privada de Fray José de Arlegui. Habitantes de la zona señalaron que, aunque personal de Interapas prometió enviar una cuadrilla para resolver el problema, las reparaciones nunca se concretaron.

La situación, afirman, ha generado molestias por los malos olores y el constante desperdicio de agua, además de afectar el tránsito vehicular debido al paso continuo de automóviles y padres de familia que acuden al plantel educativo. Los colonos también temen que la acumulación de aguas negras derive en un foco de infección, sobre todo por el prolongado estancamiento del líquido.

Cabe destacar que el pasado 16 de octubre, Interapas informó públicamente que había atendido una "fuga de agua residual" en la misma calle Fray José de Arlegui, y que programaría la rehabilitación sanitaria del área como parte de su plan de mantenimiento. Sin embargo, los vecinos aseguran que las afectaciones persisten y no se ha visto personal trabajando en el lugar.

Ante la omisión del organismo, los habitantes reiteraron su llamado tanto a Interapas como al Gobierno Municipal de San Luis Potosí para que intervengan de manera inmediata y den solución al problema que afecta a peatones, automovilistas y a toda la comunidad escolar del sector.

