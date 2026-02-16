Denuncian fuga de aguas negras en San Miguelito; acusan a Interapas

Habitantes del Barrio de San Miguelito denunciaron un problema de drenaje en la calle Zamarripa, entre Justo Corro y Espinosa y Cuevas, luego de que, aseguran, personal de Interapas dañó una tubería mientras realizaba labores para destapar una alcantarilla.

De acuerdo con el testimonio dado a Pulso, los hechos ocurrieron desde el miércoles, cuando trabajadores del organismo operador acudieron a la zona. "Desde el miércoles personal del Interapas rompió la tubería al querer destapar la alcantarilla; estaba bien, ahorita es agua sucia. Toda la cuadra está llena de esa agua, reportamos y no nos hicieron caso", señalaron vecinos afectados.

Mediante un recorrido se observó agua estancada a lo largo de la vialidad, con escurrimientos que recorren varios metros de la calle y forman charcos de color oscuro, presuntamente de aguas residuales. En uno de los puntos, los propios vecinos colocaron cajas y objetos para advertir a automovilistas y peatones sobre el hundimiento y el encharcamiento.

Los habitantes señalaron que, pese a haber realizado el reporte correspondiente, hasta el momento no han recibido atención para reparar la tubería dañada, lo que ha provocado malos olores y preocupación por posibles riesgos sanitarios.

Ante esta situación, hicieron un llamado a Interapas para que atienda de manera urgente la fuga y se realicen las reparaciones necesarias, a fin de evitar afectaciones mayores a la salud y a la infraestructura de la zona.