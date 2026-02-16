Denuncian fuga de aguas negras en San Miguelito; acusan a Interapas
El daño en drenaje afecta la calle Zamarripa y preocupa a vecinos por riesgos sanitarios
Habitantes del Barrio de San Miguelito denunciaron un problema de drenaje en la calle Zamarripa, entre Justo Corro y Espinosa y Cuevas, luego de que, aseguran, personal de Interapas dañó una tubería mientras realizaba labores para destapar una alcantarilla.
De acuerdo con el testimonio dado a Pulso, los hechos ocurrieron desde el miércoles, cuando trabajadores del organismo operador acudieron a la zona. "Desde el miércoles personal del Interapas rompió la tubería al querer destapar la alcantarilla; estaba bien, ahorita es agua sucia. Toda la cuadra está llena de esa agua, reportamos y no nos hicieron caso", señalaron vecinos afectados.
Mediante un recorrido se observó agua estancada a lo largo de la vialidad, con escurrimientos que recorren varios metros de la calle y forman charcos de color oscuro, presuntamente de aguas residuales. En uno de los puntos, los propios vecinos colocaron cajas y objetos para advertir a automovilistas y peatones sobre el hundimiento y el encharcamiento.
Los habitantes señalaron que, pese a haber realizado el reporte correspondiente, hasta el momento no han recibido atención para reparar la tubería dañada, lo que ha provocado malos olores y preocupación por posibles riesgos sanitarios.
Ante esta situación, hicieron un llamado a Interapas para que atienda de manera urgente la fuga y se realicen las reparaciones necesarias, a fin de evitar afectaciones mayores a la salud y a la infraestructura de la zona.
Fuga en Mercado San Luis 400 es de jurisdicción estatal
El organismo operador Interapas informó que la fuga de aguas residuales que corre sobre la avenida Donaldo Colosio, en la colonia ISSSTE, desde el Mercado San Luis 400 hasta la calle Coronel Ontañón...
