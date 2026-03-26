Denuncian fuga de aguas residuales en la San Francisco

Habitantes de la calle República de Canadá, en la colonia San Francisco, denunciaron una fuga constante de aguas residuales que se extiende por varias cuadras y que lleva al menos seis meses sin ser atendida por las autoridades correspondientes.

En las últimas semanas se ha agravado, provocando el brote desde el interior de algunos domicilios.

Marcela Reyna Martínez, vecina afectada, explicó que el problema incrementa cada vez que realizan actividades básicas en el hogar como usar el baño, lavar trastes o bañarse, ya que el drenaje colapsa y provoca acumulación de agua sucia.

"Tenemos que juntar el agua para reutilizarla, porque no podemos ni lavar bien. Es una situación horrible", expresó.

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La acumulación de aguas residuales también ha generado malos olores y la proliferación de mosquitos, situación que empeora durante la temporada de calor y representa un foco de infección para las familias.

Además de la fuga, los habitantes reportan que el suministro de agua potable es irregular y escaso, lo que complica aún más las condiciones de vida en la zona. Pese a ello, señalaron que los cobros por el servicio continúan llegando de manera normal, con recibos que rondan los 300 pesos.

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Los vecinos indicaron que ya han realizado reportes ante el organismo operador Interapas, sin embargo, no han recibido una solución concreta. Incluso, señalaron que autoridades locales les han sugerido acudir personalmente a realizar gestiones, lo que consideran injusto.

"¿Por qué tenemos que ir nosotros a reportar si ellos son los que cobran? Deberían atender directamente estos problemas", reclamó la afectada.

Los residentes reiteraron su inconformidad ante la falta de atención por parte de las autoridades y advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, buscarán llevar a cabo una medida más drástica.