logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Fotogalería

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Derroche afecta a la economía, alerta la IP

Recursos destinados a torneos charros y a espectáculos reducen montos para prioridades

Por Martín Rodríguez

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Derroche afecta a la economía, alerta la IP

El gasto excesivo en eventos privados, torneos charros y conciertos, está privando a San Luis Potosí de la posibilidad de frenar el desabasto de medicinas en hospitales, está postergando para después infraestructura tan necesaria como la que abonaría la conectividad, retira recursos a la atracción de inversión y deja sin presupuesto suficiente a las escuelas, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP) Héctor D’Argence Villegas.

En entrevista, el dirigente empresarial precisó que no se gobierna para la población, y los recursos para el estado de San Luis Potosí no se están empleando por ejemplo para subsanar las enormes deficiencias en construcción de escuelas, como ocurre en la Zona Huasteca o en sitios donde planeó la apertura de planteles sin edificio

D’Argence Villegas recordó que San Luis Potosí sigue sin medicinas en los hospitales, sin abasto para las personas que se enferman y requieren hasta lo más elemental. “Como gobernador debes gestionar medios para satisfacer las necesidades”, expuso

Agregó que “un gasto destinado para espectáculos podría haber generado el dinero suficiente para corregir infraestructura que permita atraer inversiones”, por ejemplo con ejes viales, ampliación de tramos carreteros federales, vías alternas y distribuidores. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señaló que no llegará inversión si no hay un buen aeropuerto, y tampoco nadie se va a animar si el estado presenta problemas para manejar la logística. Por ello consideró preferible el gasto en infraestructura que en torneos charros o conciertos privados.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Relevo en la Subsecretaría de Gobernación estatal
    Relevo en la Subsecretaría de Gobernación estatal

    Relevo en la Subsecretaría de Gobernación estatal

    SLP

    Redacción

    Miguel Ángel García Amaro sustituye a Jorge Vega Arroyo

    CJNG, detrás de homicidio de Carlos Manzo; identifican al asesino
    CJNG, detrás de homicidio de Carlos Manzo; identifican al asesino

    CJNG, detrás de homicidio de Carlos Manzo; identifican al asesino

    SLP

    El Universal

    Fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate"

    Proceso en Derecho incumple con perspectiva de género: docentes
    Proceso en Derecho incumple con perspectiva de género: docentes

    Proceso en Derecho incumple con perspectiva de género: docentes

    SLP

    Martín Rodríguez

    Estudiantes y personal académico exigen transformación institucional y nombramiento de mujer en la dirección

    Juez mantiene en tutelar a menor implicado en agresión en la UASLP
    Juez mantiene en tutelar a menor implicado en agresión en la UASLP

    Juez mantiene en tutelar a menor implicado en agresión en la UASLP

    SLP

    Rubén Pacheco

    Continúa búsqueda de tercer sospechoso en el caso de la Facultad de Derecho