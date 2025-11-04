Derroche afecta a la economía, alerta la IP

El gasto excesivo en eventos privados, torneos charros y conciertos, está privando a San Luis Potosí de la posibilidad de frenar el desabasto de medicinas en hospitales, está postergando para después infraestructura tan necesaria como la que abonaría la conectividad, retira recursos a la atracción de inversión y deja sin presupuesto suficiente a las escuelas, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP) Héctor D’Argence Villegas.

En entrevista, el dirigente empresarial precisó que no se gobierna para la población, y los recursos para el estado de San Luis Potosí no se están empleando por ejemplo para subsanar las enormes deficiencias en construcción de escuelas, como ocurre en la Zona Huasteca o en sitios donde planeó la apertura de planteles sin edificio.

D’Argence Villegas recordó que San Luis Potosí sigue sin medicinas en los hospitales, sin abasto para las personas que se enferman y requieren hasta lo más elemental. “Como gobernador debes gestionar medios para satisfacer las necesidades”, expuso

Agregó que “un gasto destinado para espectáculos podría haber generado el dinero suficiente para corregir infraestructura que permita atraer inversiones”, por ejemplo con ejes viales, ampliación de tramos carreteros federales, vías alternas y distribuidores.

Señaló que no llegará inversión si no hay un buen aeropuerto, y tampoco nadie se va a animar si el estado presenta problemas para manejar la logística. Por ello consideró preferible el gasto en infraestructura que en torneos charros o conciertos privados.