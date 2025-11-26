logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desaire institucional, si no acude el rector al Congreso: Gámez

Gámez Macías lamenta que Zermeño rechace la invitación para revisar temas presupuestales

Por Redacción

Noviembre 26, 2025 07:32 p.m.
A
Desaire institucional, si no acude el rector al Congreso: Gámez

El diputado Luis Fernando Gámez Macías calificó como un "desaire institucional" la negativa del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, de acudir a la reunión de trabajo convocada por la Comisión de Hacienda del Estado para abordar temas presupuestales relacionados con la casa de estudios.

LEA TAMBIÉN

Estudiantes de la UASLP alertan sobre riesgo a la autonomía universitaria

Rechazan la cita urgente del Congreso al rector y advierten riesgos

Gámez afirmó que la invitación no se hace a la persona, sino a quien representa a la institución, y que el encuentro estaba planteado como un acto republicano en un recinto oficial del Poder Legislativo.

"Los temas no deben personalizarse, sino asumirse con actitud de estadista", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El legislador agregó que, si se tratara de dialogar sobre avances o mejoras educativas, él sería el primero en asistir a una invitación del rector. Sin embargo, subrayó que en este caso se busca revisar cuentas públicas y requerimientos presupuestales, procedimiento que corresponde exclusivamente a la Comisión de Hacienda. Recordó que existen más de 180 entes sujetos a auditoría y que el Congreso no puede acudir a las oficinas de cada uno de ellos.

Gámez insistió en que el Congreso es el espacio institucional y obligado para este tipo de revisiones, más allá de las tensiones recientes entre ambas partes. Por ello, sostuvo que la convocatoria hecha al rector fue respetuosa y dentro de los cauces formales.

El diputado reiteró que la negativa del rector por motivos de agenda representa un desaire, y recordó que el propio Zermeño ha señalado públicamente que los diputados "se equivocaron" en el presupuesto de este año. "Queremos saber en qué, por qué y cómo se puede corregir", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desaire institucional, si no acude el rector al Congreso: Gámez
Desaire institucional, si no acude el rector al Congreso: Gámez

Desaire institucional, si no acude el rector al Congreso: Gámez

SLP

Redacción

Gámez Macías lamenta que Zermeño rechace la invitación para revisar temas presupuestales

Ceepac y rector, reuniones que mantiene en agenda el Congreso
Ceepac y rector, reuniones que mantiene en agenda el Congreso

Ceepac y rector, reuniones que mantiene en agenda el Congreso

SLP

Pulso Online

Hacienda citó a Paloma Blanco y al rector Zermeño

Estudiantes de la UASLP alertan sobre riesgo a la autonomía universitaria
Estudiantes de la UASLP alertan sobre riesgo a la autonomía universitaria

Estudiantes de la UASLP alertan sobre riesgo a la autonomía universitaria

SLP

Redacción

Rechazan la cita urgente del Congreso al rector y advierten riesgos

Pide diputada regular la venta de alcohol en lugar de retenes
Pide diputada regular la venta de alcohol en lugar de retenes

Pide diputada regular la venta de alcohol en lugar de retenes

SLP

Leonel Mora

Desde la Comisión de Movilidad, Jacquelinn Jáuregui planteó mejorar la regulación de horarios