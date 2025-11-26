Desaire institucional, si no acude el rector al Congreso: Gámez

El diputado Luis Fernando Gámez Macías calificó como un "desaire institucional" la negativa del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, de acudir a la reunión de trabajo convocada por la Comisión de Hacienda del Estado para abordar temas presupuestales relacionados con la casa de estudios.

Gámez afirmó que la invitación no se hace a la persona, sino a quien representa a la institución, y que el encuentro estaba planteado como un acto republicano en un recinto oficial del Poder Legislativo.

"Los temas no deben personalizarse, sino asumirse con actitud de estadista", señaló.

El legislador agregó que, si se tratara de dialogar sobre avances o mejoras educativas, él sería el primero en asistir a una invitación del rector. Sin embargo, subrayó que en este caso se busca revisar cuentas públicas y requerimientos presupuestales, procedimiento que corresponde exclusivamente a la Comisión de Hacienda. Recordó que existen más de 180 entes sujetos a auditoría y que el Congreso no puede acudir a las oficinas de cada uno de ellos.

Gámez insistió en que el Congreso es el espacio institucional y obligado para este tipo de revisiones, más allá de las tensiones recientes entre ambas partes. Por ello, sostuvo que la convocatoria hecha al rector fue respetuosa y dentro de los cauces formales.

El diputado reiteró que la negativa del rector por motivos de agenda representa un desaire, y recordó que el propio Zermeño ha señalado públicamente que los diputados "se equivocaron" en el presupuesto de este año. "Queremos saber en qué, por qué y cómo se puede corregir", concluyó.