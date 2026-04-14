Desalojan de la Alameda a personas en situación de calle
La Secretaría de Seguridad Pública y el DIF municipal participan en la reubicación y atención de casos con menores
El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que al menos siete personas en situación de calle han sido detectadas en distintos puntos de la Alameda Juan Sarabia, donde incluso algunas ya habían improvisado espacios para habitar.
Detalló que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, se han realizado retiros constantes, ya que las personas se reubican en otras zonas tras ser desalojadas. Entre los casos identificados, mencionó a una pareja con dos menores que permanecía en un quiosco cercano a la calle Constitución, el cual tuvo que ser bloqueado para evitar su uso como vivienda.
El funcionario explicó que la presencia de menores complicó la intervención, por lo que fue necesaria la participación del DIF municipal para atender la situación y tratar de ubicar redes familiares que puedan brindar apoyo.
Azuara señaló que uno de los puntos más conflictivos ha sido el área del quiosco, donde, pese a labores de limpieza y clausura de espacios, las personas regresan y buscan nuevas formas de resguardarse, incluso durmiendo sobre las estructuras.
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Reconoció que se trata de una problemática constante, ya que no existen espacios suficientes para canalizar a todas las personas en esta condición. Añadió que el DIF municipal ha asumido gran parte de la atención, aunque no todos los casos pueden resolverse de la misma manera.
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