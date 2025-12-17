logo pulso
Desatiende autoridad hoyo de la Avenida de La Paz

Vecinos aseguran que el desperfecto fue reportado desde hace varias semanas

Por Rolando Morales

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Desatiende autoridad hoyo de la Avenida de La Paz

Un hundimiento registrado sobre la avenida de La Paz, casi en su cruce con la calle 20 de Noviembre, permanece sin atención por parte de las autoridades municipales, pese a que vecinos de la zona aseguran que el desperfecto fue reportado desde hace varias semanas sin obtener respuesta.

De acuerdo con habitantes y comerciantes del sector, el daño en la carpeta asfáltica se ha ido agravando con el paso del tiempo, generando un riesgo constante para automovilistas y peatones que circulan por esta vialidad de alta afluencia. Ante la falta de intervención oficial, los propios vecinos optaron por delimitar el área de manera improvisada, utilizando llantas, cinta de advertencia y ramas para alertar a los conductores.

Las imágenes del lugar evidencian un colapso del pavimento en uno de los carriles, cercano al camellón central, donde se observa la exposición del suelo y material interno, lo que incrementa el riesgo de que el hundimiento se amplíe. Los vehículos se ven obligados a reducir la velocidad y realizar maniobras para esquivar la zona afectada.

Los denunciantes señalaron que la ausencia de señalización adecuada y de trabajos de reparación incrementa el peligro, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad, cuando el hundimiento podría no ser detectado a tiempo por los conductores.

Finalmente, los vecinos hicieron un llamado urgente al Ayuntamiento de San Luis Potosí para que atienda de manera inmediata este problema de infraestructura urbana, antes de que se registre un accidente que ponga en riesgo la integridad de quienes transitan diariamente por la avenida de La Paz.

