Desatiende la SEGE a "niño genio", denuncian

Con cinco años de edad, Leonel es un niño que domina el inglés, francés y se siente atraído por el alemán, además de la música y materias como las matemáticas, el pequeño tiene un coeficiente intelectual de 139 puntos lo cual lo coloca en el ranking de niños con inteligencia superior.

Sin embargo, su alta capacidad de aprendizaje ha traído como consecuencia actos de discriminación por parte de las autoridades educativas y omisiones que hoy lo mantienen en tercer año de kínder cuando según estudios que le han practicado, el menor debería de cursar un nivel educativo más alto, señaló Viridiana, madre del menor.

"Él presenta habilidades verbales y de ejecución, así como habilidades intelectuales, en donde se destacó que el niño debería de cursar niveles más altos porque a no le gusta jugar, le gusta aprender, leer y el sólo va desarrollando más y más conocimiento", manifestó.

El niño aprendió a leer y a escribir a la edad de dos años, sin embargo, desde los seis meses de edad comenzó a aprenderse el abecedario por lo que a la edad de un año lo sabía de memoria.

"Desde esa edad empezó su gusto por las palabras, los colores, las formas, las letras, los números", señaló.

A los tres años el menor fue diagnosticado con trastorno del espectro Asperger, el cual es un tipo de autismo de menor gravedad.

Sin embargo, para Leonel no todo es fácil, pues a los tres años lo corrieron de un jardín de niños privado porque no jugaba y solo quería leer y escribir, al poner una queja en la Secretaria de Educación, las autoridades prometieron que el menor sería canalizado a un plantel que contara con un Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (Capep), sin embargo esto no ocurrió.

"Mejor yo encontré un jardín de niños con Capep pero la indicación de la SEGE es que curse tercero de preescolar y como estaba inscrito en segundo yo acepte. Cursó tercero, aunque no funcionaba porque él ayudaba a los niños a leer y escribir. El instituto Potosino del Autismo lo valoró, se presentó el escrito a SEGE y a la escuela, pero ahora me dicen que el niño tiene que repetir tercero porque no tiene la edad indicada, porque no fue un ascenso oficial, sino de palabra y ahora todos se echan la pelotita", señaló.

La madre de Leonel señaló que existe renuencia por parte de las autoridades educativas para que el menor ascienda a otro nivel educativo, por ello ya se presentó una demanda judicial en contra de ocho diferentes autoridades de la SEGE.

"En la demanda se especifica qué es lo que han hecho las autoridades para estorbarle a mi hijo, no les interesan mis estudios, me autorizaron que el Instituto Potosino del Autismo valorará a mi hijo, y ahora me dicen que no vale", señaló.

Lamentó la madre que en San Luis Potosì la educación no sea inclusiva y permitan que niños como Leonel puedan seguir su camino.

La madre solicitó a la SEGE el ascenso prometido a fin de que Leonel avance a primero de primaria o el grado que corresponda a su nivel de conocimientos académicos.

Actualmente el pequeño Leonel, toma clases de piano y recientemente concluyó un curso en la Universidad Latinoamericana de Inglés en el cual recibió constancia y lo ubica en la historia como el único niño de cuatro años que ha tomado un curso para niños de 7 a 15 años.