Descarta UASLP aplicar examen de admisión en línea

Derivado de la contingencia por la COVID-19, se prevé que el examen de admisión para el ciclo escolar 2020-2021 se realice en un periodo de cinco o seis días y se descarta que pueda ser en línea, informó Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

"El examen tendría lugar en diversas áreas, en diversas facultades, para no mover a los 12 o 13 mil aspirantes el mismo día. Por lo que pensamos en dispersarlos en cinco o seis días. Aún no está confirmado como tal, pero es lo que pensamos, que no sea sólo un día, para poder dispersar el riesgo a la salud".

Enfatizó que ante la presencia de más de 13 mil aspirantes inscritos en el proceso de preinscripción, un examen para todos en un solo día sería "muy peligroso" para los aspirantes y también para los miembros de la comunidad universitaria que participan en la aplicación.

Exteriorizó que se descarta "totalmente" la aplicación de un examen en línea, pues no habría equidad para muchos aspirantes a ingresar a la casa de estudios potosina, es decir, no todos tienen acceso a internet eficiente para tener la seguridad de permanecer conectado durante el mismo.

Zermeño Guerra expresó que, si bien el proceso de preinscripción 2020-2021 sigue su curso con normalidad, mediante la plataforma en línea, no registra el progreso estimado, si fuera de manera presencial.

"Hay que reconocer que también hay comunidades alejadas, que menos posibilidades tienen de poder realizar el examen vía internet. Hacerlo de esa manera no sería muy justo para algunos estudiantes. Por el momento, no contemplamos esa posibilidad", concluyó.