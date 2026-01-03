Descoordinación del PJE genera rezagos en casos

La falta de coordinación entre el Poder Judicial del Estado y otras dependencias ha generado obstáculos en la atención de casos y en la prestación del servicio judicial en las cuatro regiones de la entidad. Ante este escenario, la presidenta del organismo reconoció que los trámites burocráticos han complicado el trabajo interinstitucional, por lo que se prevé establecer mecanismos de coordinación con áreas de atención a mujeres, derechos humanos y la Defensoría Pública.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa, explicó que parte de esta coordinación responde a obligaciones federales que el Poder Judicial debe cumplir, particularmente en asuntos relacionados con mujeres. Señaló que el trabajo con instancias de derechos humanos es indispensable, debido a la relación directa entre sus funciones y las del sistema judicial.

Detalló que en los procesos interinstitucionales se han detectado trámites administrativos que entorpecen la atención de los casos, por lo que se han sostenido reuniones para definir qué puede resolverse desde el Poder Judicial y qué corresponde a otras dependencias, con la intención de agilizar los procedimientos y evitar duplicidades.

