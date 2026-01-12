Desecha el TEESLP impugnación contra "Ley Gobernadora"

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) desechó por unanimidad de votos la impugnación promovida en contra de la denominada "Ley gobernadora".

Esto, al determinar que el análisis del fondo del asunto escapa a su ámbito de competencia, al tratarse de una reforma que ya fue aprobada por el Congreso del Estado, aunque aún no haya sido publicada.

Durante la sesión pública celebrada este 12 de enero de 2026, encabezada por la magistrada presidenta Denisse Porras Guerrero, se resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía identificado con el expediente TESLP-JDC-122-2025, promovido por Luis Fernando Leal Beltrán.

El promovente impugnó la iniciativa de reforma electoral impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la cual establece en sus transitorios que para el proceso electoral local ordinario de 2027 las candidaturas a la gubernatura de San Luis Potosí deberán ser exclusivamente de mujeres.

