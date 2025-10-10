logo pulso
Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

SLP

Desfogue de presa Zimapán se mantendrá por tres días

Permanece la alerta en municipios de la Huasteca, dice Conagua

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 10, 2025 01:04 p.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

Más de mil familias que habitan en las márgenes del Río Moctezuma se encuentran en situación de riesgo, debido al desfogue controlado de la presa Zimapán y a las lluvias constantes en la Huasteca potosina, informó Darío Fernández González, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

De cuerdo con el funcionario, los municipios más afectados son Tamazunchale, San Vicente Tancuayalab y Tanquián de Escobedo, donde autoridades federales, estatales y municipales implementan operativos de vigilancia y evacuación, además de habilitar albergues temporales.

Asimismo, explicó que el aumento del nivel del río es consecuencia directa del desfogue, que se realiza para evitar que la presa supere su capacidad. "Cuando se alcanza el nivel del NAMO (Nivel de Aguas Máximas Ordinarias) es necesario desfogar; de lo contrario, se perdería el control sobre la descarga", señaló.

Se espera que el desfogue se mantenga al menos durante tres días, aunque la duración dependerá del flujo de agua proveniente del Estado de México y la Ciudad de México. Según estimaciones, el desbordamiento podría afectar entre 20 y 60 metros a cada lado del cauce, dependiendo de las condiciones del terreno.

Fernández González hizo un llamado a la población que vive cerca del río a mantenerse alejada de las corrientes, pues representan un peligro real. "Lo primero es cuidar a la gente. Les pedimos que se retiren y no intenten cruzar el río ni las anegaciones, porque no es solo agua quieta, son corrientes que llevan velocidad y podrían poner en riesgo su vida o la de su familia", dijo. 

En coordinación con Protección Civil Estatal y los ayuntamientos de la región Huasteca, se han habilitado refugios temporales en escuelas y espacios públicos para trasladar a las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo.

Las autoridades reiteraron la importancia de buscar lugares altos y seguros durante las próximas horas, cuando se espera que el nivel del río siga aumentando por el desfogue y las lluvias continuas. "Primero está la vida antes que las propiedades, es lo que les puedo decir", concluyó.

