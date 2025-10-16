logo pulso
Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Desistirá el PRI de proceso de expulsión contra Galindo

Sara Rocha confirmó una reconciliación política sugerida por la dirigencia nacional

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 16, 2025 01:13 p.m.
Sara Rocha Medina / Foto: Pulso

La lideresa estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, confirmó que el partido acatará la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral respecto al proceso de expulsión del alcalde Enrique Galindo Ceballos, y señaló que existe una reconciliación política con el edil capitalino.

Durante una entrevista, Rocha aclaró que no existe una relación de cercanía personal con Galindo, pero sí una relación política y partidista. "No somos grandes colegas, somos compañeros priistas", dijo.

Añadió que, por instrucción del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se busca reconstruir el diálogo interno.

Indicó que esta semana sostuvo un encuentro con el secretario general de Gobierno, Fernando Chávez Méndez, y que en los próximos días se reunirá con Galindo Ceballos. Explicó que el partido cumplirá con la parte legal del fallo del Tribunal y posteriormente resolverá los aspectos económicos. "El tema legal lo vamos a cumplir porque lo está exigiendo la Sala, y después veremos cómo se resuelve lo económico", afirmó.

Rocha descartó que el cumplimiento de la sentencia implique un acuerdo político que contemple posiciones dentro del gobierno municipal.

Señaló que, aunque el diálogo con Galindo se ha restablecido, por ahora el comité estatal se enfoca en la integración de comités seccionales.

