Desmiente Salud más restricciones

De mala fe, usuarios de redes sociales compartieron en sus chats, lo que se decía que eran las nuevas restricciones para el estado de San Luis Potosí, con motivo del avance de la pandemia de coronavirus Covid-19 y la llegada de la variante Ómicron.

La aclaración de la Secretaría de Salud de que el escrito del supuesto plan restrictivo no era real generó comentarios encontrados, por un lado, de aquellas personas que celebraron la aclaración y otros que demandaron hacer realidad más restricciones para poner freno al coronavirus.

Recientemente, el gobernador adelantó que habría más restricciones, aunque no precisó cuáles, ni tampoco dijo desde cuándo.

El escrito presentado en redes sociales, incluye logotipos borrosos de dependencias públicas federales, pero ninguna que se refiera a un gobierno local.

Se trata de un formato capturado en Excel y adaptado a otro paquete de software, que da cuenta de acuerdos tomados con fecha 8 de enero de 2022, para supuestamente fijar directrices de protocolos en sitios de reunión pública, tales como educativos o de entretenimiento, de industria y de servicios.

Obviamente, el contenido fue desmentido por la dependencia estatal.

"Buenos días, menos a quienes comparten información falsa. Este documento se está compartiendo vía WhatsApp y no corresponde a San Luis Potosí. No se dejen alarmar, no se dejen engañar", cita el estado en el que en un perfil de Facebook la Secretaría de Salud comparte su inconformidad por el escrito falso convertido este domingo a través de cuentas de telefonía móvil.

Sin embargo y como suele ocurrir en las redes sociales, de inmediato se desencadenó una serie de comentarios, que incluyeron la demanda de más protocolos, y algunos otros que también se sumaron a condenar la difusión de información falsa.