Desnivel en Saucito, aún en plazos establecidos: EGC

El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que la obra del desnivel en El Saucito se mantiene dentro de los tiempos previstos, pese a que continúan los estudios técnicos sobre el subsuelo realizados por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Durante entrevista, el edil explicó que, tras la aprobación unánime en Cabildo de un convenio de comodato con la universidad, el Ayuntamiento pondrá a disposición un Radar de Penetración Terrestre para fortalecer las investigaciones en la zona. Señaló que este equipo permitirá iniciar una nueva etapa de análisis técnico, no solo en El Saucito, sino en otros puntos de la ciudad donde se requieran estudios especializados.

Galindo Ceballos destacó que el objetivo es respaldar el trabajo científico del grupo universitario que analiza las condiciones del subsuelo, y confió en que los resultados se obtendrán en un plazo ágil, al tratarse, dijo, de una confirmación de estudios previamente realizados.

A pesar de este proceso, el alcalde fue enfático en que la ejecución del proyecto no se verá retrasada. "Sí alcanzamos, todavía estamos bien", afirmó al ser cuestionado sobre la viabilidad de los plazos, incluso ante la cercanía de actividades y eventos en la zona.

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Finalmente, indicó que tanto la obra del Saucito como el proyecto de la salida a Guadalajara se desarrollarán de manera coordinada con el Gobierno del Estado, en espera de que los estudios universitarios permitan consolidar el arranque definitivo de los trabajos.