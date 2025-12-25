Destacan avance en combate al delito

Autoridades de Soledad afirmaron que en este 2025, se avanzó significativamente en el combate a delitos como el robo de comercios, robo a casa habitación, la recuperación de vehículos y el robo a transeúnte, pero reconocieron que todavía hay mucho por hacer, en especial, en la capacitación y profesionalización de los agentes policiacos.

Tanto el secretario general Benjamín Pérez Álvarez, como el comisario de la Guardia Civil Municipal, Víctor Aristarco Serna Piña, coincidieron en que este año se hicieron esfuerzos importantes para mejorar la seguridad pública en beneficio de la población.

Resaltaron la entrega de 10 motocicletas adicionales al grupo operativo "Panteras", realizada el pasado martes 23, como una muestra del interés del gobierno soledense por invertir más en la profesionalización y equipamiento de sus cuerpos de seguridad.

También se destacó la asistencia reciente del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz a la Primera Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal encabezada por el secretario de Seguridad a nivel federal, Omar García Harfuch.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En esa reunión se les pidió a los ayuntamientos alinearse en todo lo posible con la Estrategia Nacional de Seguridad. En respuesta, las y los presidentes municipales solicitaron que, en 2026, se otorguen más recursos a los municipios por parte de la administración de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.

Como sea, el gobierno soledense buscará la forma de invertir más en seguridad el próximo año, en especial, en temas de capacitación y profesionalización de sus policías.